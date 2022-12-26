В Анапе достраивают проблемный ЖК на улице Парковой Фото: пресс-служба городской администрации

В Анапе достраивают проблемный ЖК на улице Парковой. Завершить работы планируют в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Долгострой находится на улице Парковой, 79. Стройплощадку посетили замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, вице-губернатор Кубани Сергей Власов и мэр Анапы Василий Швец.

Прежний застройщик не завершил работы в связи с банкротством. Для достройки дома мэрия Анапы привлекла другого инвестора, который уже приступил к работам. Всего жилье в многоэтажке ждут 250 дольщиков.

- Заключение о возможности передачи имущества и обязательств застройщика-банкрота новому застройщику было выдано Министерством строительства и ЖКХ РФ, - уточнили в пресс-службе администрации.

Завершить работы на двух литерах планируют в 2024 году.

- Никита Стасишин заверил, что будет держать стройку на личном контроле, - добавили в пресс-службе мэрии Анапы.