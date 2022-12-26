На Кубани взрывотехники уничтожили 11 боеприпасов времен войны

Снаряды уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
На Кубани взрывотехники уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские снаряды, минометные мины и гранату Ф-1 обнаружили в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Подозрительные предметы, похожие на боеприпасы нашли на берегу пруда в хуторе Садовый. Специалисты определили четыре артиллерийских снаряда калибра 76-мм.
Еще один артиллерийский снаряд калибра 122-мм удалось найти вблизи от хутора Шептальского – в русле реки Псыж.
Пять боеприпасов обнаружены в полях в Крымске и рядом с селами Кеслерово и Экономическое. Артиллерийский снаряд калибра 76-мм найден в лесополосе вблизи хутора Непиль
- Специалисты уничтожили боеприпасы с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.