Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 8:48

На Кубани взрывотехники уничтожили 11 боеприпасов времен войны

Снаряды обнаружили в Крымском районе
Светлана ОВДЕЙ
Снаряды уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Снаряды уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские снаряды, минометные мины и гранату Ф-1 обнаружили в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозрительные предметы, похожие на боеприпасы нашли на берегу пруда в хуторе Садовый. Специалисты определили четыре артиллерийских снаряда калибра 76-мм.

Еще один артиллерийский снаряд калибра 122-мм удалось найти вблизи от хутора Шептальского – в русле реки Псыж.

Пять боеприпасов обнаружены в полях в Крымске и рядом с селами Кеслерово и Экономическое. Артиллерийский снаряд калибра 76-мм найден в лесополосе вблизи хутора Непиль

- Специалисты уничтожили боеприпасы с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.