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НовостиКарта Кубани26 декабря 2022 9:08

Муниципальные парковки Новороссийска в новогодние праздники станут бесплатными

Водители смогут не оплачивать места на стоянках с 1 по 8 января
Светлана ОВДЕЙ
Муниципальные парковки Новороссийска в новогодние праздники станут бесплатными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Муниципальные парковки Новороссийска в новогодние праздники станут бесплатными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Муниципальные парковки Новороссийска в новогодние праздники станут бесплатными. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Водители смогут не оплачивать места на стоянках с 1 по 8 января. Бесплатными, в частности, станут парковки на улицах Леднева, Коммунистической, Жуковского (ж/д вокзал), Козлова (район Центрального рынка), Карла Маркса (от улицы Свободы до улицы Рубина).

Оставить автомобиль без оплаты также можно на стоянках по улицам Новороссийской республики (от улицы Мира до улицы Советов), Губернского (от улицы Свободы до улицы Рубина), пр. Дзержинского (дома № 190, 211), Сипягина (от улицы Бирюзова до улицы Верейского), нечетная сторона улицы Советов – в районе домов № 19, 21. Бесплатно припарковаться водители могут на площадке на Анапском шоссе – от улиц Магистральной и Кутузовской до улицы Московской.

- Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин, - уточнил Андрей Кравченко.