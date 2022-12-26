Почта будет работать в праздничные каникулы.

В новогодние праздники с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года отделения Почты России в Краснодарском крае будут работать иначе - по особому графику. Отправить посылку или получить бандероль во время каникул можно - закрыты отделения будут лишь три дня. «КП» - Кубань» публикует график работы почты в Краснодарском крае в новогодние праздники 2023 года.

График работы почты в Краснодарском крае в новогодние праздники 2023: как получить и отправить посылку, когда откроются, как добраться, список адресов

31 декабря отделения Почты России на Кубани будут работать на час меньше. То есть, если обычно операторы принимали до 20:00, то в предпраздничный день уйдут в 19:00.

1, 2 и 7 января для почтовых отделений станут выходными.

- В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России».

При этом в остальные дни - 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2022 года все почтовые отделения региона будут работать по привычному графику. Исключением станет сельская почта. Уточнить график работы нужного вам отделения можно на сайте.

ВАЖНО!

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.

Кстати, пенсии и прочие пособия за январь 2023 почтальоны принесут пенсионерам уже в декабре, если дата получения выпадает на выходные дни.