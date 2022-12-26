Кубани возместили 70 млн рублей затрат на инфраструктуру промпарка Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубани возместили затраты на создание инфраструктуры промпарка «Краснодар». В региональный бюджет поступило 69,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За счет господдержки в промпарке оборудовали два энергоцентра, два хладоцентра, очистные и водозаборные сооружения, сети газо- водо-, электро- и теплоснабжения. Всего в этом году общий объем межбюджетных поступлений составил 248,9 миллиона рублей.

– Механизм развития промышленной инфраструктуры, когда средства бюджета региона направляют на строительство объектов инфраструктуры, а затем возмещают из федерального бюджета, предусмотрен законодательством, - отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой. - Источник возвращенных средств - это фактически уплаченные резидентами промпарка федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины.

Сейчас в промпарке работают более 1,5 тысячи человек. На площадке расположено производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Сейчас здесь подготавливают предприятия по выращиванию и переработке зеленых культур, производству готовой еды, промышленной переработке стекла.