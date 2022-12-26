Кадастровая палата Кубани сообщила, как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости

Кадастровая палата Кубани

Кадастровая стоимость объекта недвижимости служит результатом оценки такого объекта. Ценность объекта определяют государственные бюджетные учреждения, специально созданные в регионах России. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассказывают о способах получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Расчет кадастровой стоимости будет полезен для тех граждан, кому необходимо вычислить сумму налога на недвижимость, подсчитать сумму налога при купле-продаже, аренде или обмене жилья, а также в случае оформления права наследования на жилье, определения цены при обмене объекта на другую недвижимость или при оформлении договора дарения.

Необходимую гражданам информацию можно узнать несколькими способами.

- благодаря сервису «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Он содержит информацию не только о кадастровой стоимости объекта недвижимости, но и включает данные об изменении такого показателя после каждого проведения оценки;

- с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» сайта Росреестра;

- через сервис «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). В интерактивной форме карта предоставляет общедоступные сведения из ЕГРН в режиме онлайн.

«Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости и подтвердить ее можно с помощью выписки из ЕГРН. Такая выписка выдается бесплатно любому лицу и предоставляется как лично в офисах МФЦ, так и онлайн на сайте Росреестра», - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Нередко кадастровая стоимость меняется. Это обусловлено изменением характеристик объекта между турами оценки. Например, повышение кадастровой стоимости происходит из-за увеличения площади объекта, развития инфраструктуры, реконструкции объекта недвижимости. Снижение стоимости зачастую связано с уменьшением площади объекта, его изношенностью.

Для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, нужно обратиться в МФЦ или государственное бюджетное учреждение, которое проводило оценку. При себе важно иметь следующие документы:

- выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая оспаривается;

- копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости;

- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.