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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:52

Кадастровая палата Кубани сообщила, как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости

Расчет кадастровой стоимости будет полезен тем, кому необходимо вычислить сумму налога на недвижимость
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Кадастровая палата Кубани

Кадастровая палата Кубани

Кадастровая стоимость объекта недвижимости служит результатом оценки такого объекта. Ценность объекта определяют государственные бюджетные учреждения, специально созданные в регионах России. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассказывают о способах получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Расчет кадастровой стоимости будет полезен для тех граждан, кому необходимо вычислить сумму налога на недвижимость, подсчитать сумму налога при купле-продаже, аренде или обмене жилья, а также в случае оформления права наследования на жилье, определения цены при обмене объекта на другую недвижимость или при оформлении договора дарения.

Необходимую гражданам информацию можно узнать несколькими способами.

- благодаря сервису «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Он содержит информацию не только о кадастровой стоимости объекта недвижимости, но и включает данные об изменении такого показателя после каждого проведения оценки;

- с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» сайта Росреестра;

- через сервис «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). В интерактивной форме карта предоставляет общедоступные сведения из ЕГРН в режиме онлайн.

«Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости и подтвердить ее можно с помощью выписки из ЕГРН. Такая выписка выдается бесплатно любому лицу и предоставляется как лично в офисах МФЦ, так и онлайн на сайте Росреестра», - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Нередко кадастровая стоимость меняется. Это обусловлено изменением характеристик объекта между турами оценки. Например, повышение кадастровой стоимости происходит из-за увеличения площади объекта, развития инфраструктуры, реконструкции объекта недвижимости. Снижение стоимости зачастую связано с уменьшением площади объекта, его изношенностью.

Для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость, нужно обратиться в МФЦ или государственное бюджетное учреждение, которое проводило оценку. При себе важно иметь следующие документы:

- выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая оспаривается;

- копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости;

- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.