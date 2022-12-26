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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:08

Самый дорогой дом на горнолыжном курорте Сочи продается за 900 млн рублей

Спрос на недвижимость снизился на 15,45%
Ангелина НАЗАРЧУК
На Красной Поляне на продажу выставлено 947 частных домов.

На Красной Поляне на продажу выставлено 947 частных домов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи риелторы проанализировали динамику спроса на недвижимость в Красной Поляне. С января 2022 года объектами на горнолыжном курорте стали интересоваться на 15,45% меньше.

- В декабре 2022 года экспонируется 686 объектов в многоквартирных домах различного статуса. Наиболее дорогой из них оценен в 99,4 млн рублей, - сообщили эксперты недвижимости.

К слову, на Красной Поляне на продажу выставлено 947 частных домов. Самый дорогой объект оценен продавцом в 900 млн рублей.