В 2023 году в крае планируют завершить 70 долгостроев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 100 долгостроев исключили из реестра проблемных объектов на Кубани в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Завершения работ в 113 домах ждали почти девять тысяч дольщиков. В 2022 году их права восстановлены. В том числе дольщикам 34 проблемных объектов выплатили компенсации.

- С 2019 года такие выплаты получили 2,9 тысячи человек на сумму 10,7 миллиарда. В планах - в самое ближайшее время завершить восстановление прав еще тысячи дольщиков по 16 домам, - отметил Вениамин Кондратьев.

В течение недели введены в эксплуатацию два дома в Новороссийске. По шести долгостроям перезаключены договоры с дольщиками. В 2022 году также завершили пять долгостроев в Краснодаре – ЖК «Иван да Марья» и «Парусная регата». Более 600 дольщиков, чьи права восстановлены, уже подготавливают квартиры.

В 2023 году на Кубани планируют достроить 70 проблемных объектов и восстановить права 8,5 тысячи дольщиков.

- Часть из этих домов достроят инвесторы, сами застройщики либо специально созданная для этих целей региональная строительная компания. По оставшимся домам дольщики получат выплаты. На этом мы поставим точку в проблеме обманутых дольщиков, - отметил глава региона.