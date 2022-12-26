В Геленджике появятся новые парки

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов посетил село Дивноморское. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.

По его словам, в населенном пункте на стадии завершения находятся два крупных проекта — парки по улице Горной и на набережной около пансионата «Энергетик». Что касается первой зеленой зоны, то о ее создании просили местные жители.

- С ними вместе и разрабатывали проект благоустройства. Уже сейчас высажены деревья, уложена плитка, сформирована зона отдыха. На месте увидели, что завершается монтаж детской площадки и воркаут зоны. Пообщался с местными жителями, обещают, что будут сквер беречь. Территория перспективная, планируем продолжить благоустройство, - написал Алексей Богодистов.

На общественном пространстве, которое создается на набережной возле пансионата «Энергетик», до конца года рабочие планируют закончить современную детскую игровую площадку.

Глава города-курорта добавил, что поручил изучить возможность строительства на свободном месте около парка волейбольной площадки. По его словам, у молодежи она будет пользоваться популярностью.

Помимо этого, Алексей Богодистов побывал в детском саду № 29 «Мальвина», который в этом году получил из бюджета 6,7 млн рублей.

- Заведующая учреждения вышла с инициативой о строительстве новой игровой зоны. Дал поручение проработать данный вопрос и включить в план бюджета следующего года, - написал глава города-курорта.