Мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево Фото: t.me/gibdd_abinsk

На Кубани пассажир мотоцикла погиб после столкновения с деревом. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району.

ДТП произошло накануне около 14:00 в хуторе Ольгинском. Предварительно, 43-летний водитель мотоцикла Stels превысил скорость, из-за чего мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево. Известно, что мужчина сел за руль без прав.

- В результате ДТП 56-летний пассажир скончался на месте, водитель госпитализирован в ЦРБ Абинска, - сообщили в пресс-службе районного ОГИБДД ОМВД РФ.

Кроме того, устанавливается, был ли водитель во время ДТП пьян.