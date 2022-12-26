Мэр Геленджика подвел итоги уходящего года

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика отчитался перед жителями села Дивноморское об итогах работы в 2022 году. Об этом Алексей Богодистов сообщил в своих социальных сетях.

Мэр отметил, что на благоустройство общественных пространств и территорий округа в этом году направили 57 млн рублей. При этом 26,9 млн рублей пошли на ремонт дорог в Дивноморском и Адербиевке.

21 млн рублей направили на сферу образования округа. По словам главы города-курорта, в этом году в школах и детских садах обновили инженерные сети, санитарные комнаты, кабинеты, а также благоустроили дворовые игровые площадки.

- Несмотря на то, что до начала отчетной встречи работала выездная приемная администрации, вопросов от жителей было достаточно, - подчеркнул мэр.

В частности, на встрече с местными жителями обсуждался вопрос ремонта мостов, которых в округе 64. Только 17 из них находятся на балансе муниципалитета. Алексей Богодистов отметил, что ведется работа по оформлению сооружений согласно законодательству. После этого их начнут ремонтировать.

- Безопасность на дорогах, освещение, благоустройство придомовых территорий - и об этих проблемных вопросах говорили люди в ходе отчетной встречи. Все занесли в протокол. Будем заниматься. Следующая встреча пройдет в январе, в Пшадском округе. О дате сообщу дополнительно, - отметил глава города-курорта.