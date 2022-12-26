Маргарита Александрова представила шефам мясное ассорти

Повар из Краснодара поучаствовала в кастинге шоу «Битва шефов». Побороться за место в команде Константина Ивлева или Рената Агзамова решила 43-летняя Маргарита Александрова.

Напомним, проект ищет талантливых поваров со всех уголков страны. Константин Ивлев и Ренат Агзамов в кулинарном поединке формируют команды, а в каждом раунде отбирают сильнейших. Победителем признается тот шеф, ученик которого проходит в финал и побеждает.

Участница из Краснодарского края Маргарита Александрова – домашний повар. Она представила главным шефам страны для оценки мясное ассорти собственного приготовления.

Узнать, прошла ли Маргарита в следующий этап, телезрители смогут уже 26 декабря в 19:00 на телеканале «Пятница».