Театр юного зрителя отремонтировали в Туапсинском районе Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

В Туапсинском районе Кубани открыли Театр юного зрителя после десятилетнего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В зрительном зале оборудовали балконы, ступенчатый пол, ряды для зрителей, обновили сцену и ее механику, спецконструкции. Кроме того, в театре заменили системы отопления, вентилирования, кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации, обновили стены, потолок, пол, кресла и оборудование.

В здании также отремонтировали кровлю, гримерные, гардероб. Прежние окна в театре заменили витражами, в фойе уложили плитку и выкрасили стены, украсив их венецианской лепкой.

На открытии Театра юного зрителя состоялась премьера детского спектакля «Страшный разбойник».