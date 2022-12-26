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Павел Лаврентьев станет директором департамента информационной политики Краснодара. Он заменит Анну Косареву, который ушла в декретный отпуск.

- Все верно, Павел возглавит департамент информационной политики, – прокомментировали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии мегаполиса.

Павел Лаврентьев – известный телеведущий и обладатель ТЭФИ-Регион. Он дважды брал эту награду с передачей «Трое в гетрах, не считая собаки». Она выходила на канале «Кубань 24».

Также Павел Лаврентьев был лицом клубного телеканала ФК «Краснодар». Он записывал интервью с футболистами.

Параллельно Павел занимался организацией и проведением торжественных мероприятий.