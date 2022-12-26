Губернатор Кубани поздравил митрополита Григория с днем рождения Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. 26 декабря владыке исполняется 48 лет.

Вениамин Кондратьев поблагодарил митрополита за поддержку жителей, нуждающихся в помощи и внимании.

- Вы прилагаете много сил для сохранения мира и стабильности в нашем многонациональном регионе, - отметил губернатор. - Доносите мысль о том, что только одной большой семьей мы справимся со всеми трудностями и вызовами.

По словам главы региона, важно объединить молодежь добрыми делами. В настоящее время духовенство кубанской митрополии активно поддерживает казачество.

- Благодарю за то, что продолжаете молиться о здравии и благополучии жителей края, защитников Отечества, - обратился к митрополиту Вениамин Кондратьев.

Митрополит Григорий назначен главой Кубанской епархии в апреле 2021 года по решению Священного Синода. Владыка, в свою очередь, поблагодарил главу региона, отметив, что продолжит трудиться на пользу церкви и всего края.

- Сейчас мы должны преодолевать эгоизм и объединяться в любви к Родине. Это то, чему учит церковь. Нам надо молиться, чтобы Господь дал нам силы, для победы над врагом, а воинам - мужества, - сказал митрополит Григорий. - Мы можем и должны воодушевлять людей на победу, совершать литургии не только в храмах, но и вне их стен.