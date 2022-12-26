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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:53

Школы Кубани получили 55 новых автобусов

Для учреждений закупили 31 «Газель» и 24 автобуса ПАЗ
Светлана ОВДЕЙ
Транспорт передали в школы 16 районов и в двенадцать коррекционных школ-интернатов Фото: t.me/minkovaanna23

Транспорт передали в школы 16 районов и в двенадцать коррекционных школ-интернатов Фото: t.me/minkovaanna23

Школы Кубани получили 55 новых автобусов. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Для учреждений закупили 24 автобуса ПАЗ и 31 «Газель». Транспорт передали в школы 16 районов и в двенадцать коррекционных школ-интернатов.

Отмечается, что автобусы оснастили тахографами, навигационным оборудованием, устройством «ЭРА-ГЛОНАСС», проблесковыми маячками. В них также установлены ограничители скорости движения не более 60 км/ч, цветографические схемами «Перевозка людей» и «Дети», кнопки вызова водителя.

- Сейчас в Краснодарском крае ежедневно на линию выходят более 1,4 тысяч школьных автобусов, они подвозят порядка 72 тысяч детей, - рассказала замглавы региона.