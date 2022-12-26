Роскомснаббанк обнакротит санаторий в Сочи из-за долга в 209 млн рублей

Соответствующая информация опубликована в картотеке кубанского арбитража. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роскомснаббанк требует признать банкротов санаторий в Сочи из-за долга в 209 млн рублей. Акционерное общество недавно подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Роскомснаббанк требует признать компанию несостоятельной. Соответствующая информация опубликована в картотеке кубанского арбитража.

Суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Судебное заседание пройдет 2 февраля 2023 года. Компания, которая основала санаторий «Горный Воздух», должна предоставить расшифровку кредиторской задолженности.

К слову, санаторий расположен в 10-ти метрах от Черного моря в поселке Лоо. В здании находится 250 номеров. Также на территории санатория есть открытый и крытый бассейны, спортзал, ночной клуб и охраняемая парковка.