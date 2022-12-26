На 8,1% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгее Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 8,1% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Итоги работы кардиологической службы 2022 года подвели на видеоселекторном совещании со специалистами Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, который курирует в регионе реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

- Благодаря шефству специалистов НМИЦ им. Алмазова за 10 месяцев текущего года в республике отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 8,1%, - уточнили в пресс-службе минздрава республики.

Отмечается, что специалисты центра совместно с министерством здравоохранения Адыгеи ежегодно разрабатывают мероприятия для повышения доступности и улучшения качества медпомощи пациентам.