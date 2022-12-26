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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:33

В Краснодаре накажут водителя, сломавшего шлагбаум на муниципальной парковке

Ущерб составил 11 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину привлекут к административной ответственности Фото: krd.ru

Мужчину привлекут к административной ответственности Фото: krd.ru

В Краснодаре привлекут к ответственности водителя, сломавшего шлагбаум на муниципальной парковке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все произошло на парковке около «Микрохирургии глаза» имени академика С.Н. Федорова». Момент того, как мужчина разрушил ограждение, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель поднимает шлагбаум вручную и уходит. Известно, что ущерб составил 11 тысяч рублей.

- Сотрудники администрации совместно с представителями правоохранительных органов при помощи камер уличного видеонаблюдения определили нарушителя. Автомобилист будет привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.