ПСБ в Краснодаре подвел с партнерами итоги года

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ПСБ и партнеры Краснодарского офиса банка – представители общественной организации «Опора России», руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, а также клиенты и агенты ПСБ – на последней в этом году совместной деловой встрече обсудили востребованные банковские продукты и услуги для бизнеса, подвели итоги уходящего года и поделились планами на будущий.

Эксперты ПСБ отметили, что в течение всего года в регионе наблюдался стабильно растущий интерес представителей МСБ к расчетно-кассовому обслуживанию и онлайн-кредитованию. Кроме того, зафиксирован ежемесячный рост онлайн-платежей в эквайринговой системе банка.

«ПСБ развивает и совершенствует банковские продукты для предпринимателей, делая их максимально доступными, эффективными и выгодными, что особенно важно в современных условиях экономики и быстро изменяющихся реалиях», – подчеркнула начальник управления массового сегмента ДО «Краснодарский» Анна Гурикова.

В рамках встречи банк также наметил ключевые направления взаимодействия с региональным отделением общественной организации «Опора России». Мероприятие стало дополнительной возможностью для участников укрепить имеющиеся и создать новые деловые связи, а также задать интересующие вопросы представителям банка (ПАО "Промсвязьбанк") и «Опоры России».