Кубань вошла в число регионов с высоким показателем роста индустрии разработки ПО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань вошла в число регионов с высоким показателем роста индустрии разработки ПО. Краснодарский край занял 18 место в рейтинге некоммерческого партнерства разработчиков «РУССОФТ». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Рейтинг подготовлен на основе данных ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг по регионам, данных опроса участников индустрии, базы компаний, аккредитованных в Минцифры РФ и сервиса hh.ru. Учитывались размер выручки, экспорта, штата предприятий.

- Успех компаний-разработчиков программного обеспечения во многом зависит от бизнес-климата в регионе. Высокое место Краснодарского края в рейтинге свидетельствует о наличии диалога ИТ-бизнеса и власти, - отметил президент «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Как отмечают специалисты, регион, соответствующий высоким требованиям софтверных компаний, будет привлекателен и для других видов высокотехнологичного бизнеса.