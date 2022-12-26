Пассажир легковушки скончался в больнице Фото: t.me/gibddsochi

Пассажир ВАЗ, попавший в ДТП перед тоннелем в Сочи, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по городу-курорту.

Авария произошла 26 декабря около 07:50 на трассе Дублер Курортного проспекта. Предварительно, водитель ВАЗ-21130 при движении не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta.

Пострадавших 29-летнего водителя и 31-летнего пассажира ВАЗ госпитализировали.

- От полученных травм пассажир скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи.