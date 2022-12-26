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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:49

Корпус школы на 400 мест открыли в Динском районе Кубани

Здание для начальных классов построили в учреждении № 3 станицы Динской
Светлана ОВДЕЙ
Новый учебный корпус открыли в станице Динской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый учебный корпус открыли в станице Динской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Корпус школы на 400 мест открыли в Динском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Здание для начальных классов построили на территории школы № 3 в станице Динской. В корпусе подготовили учебные кабинеты, библиотеку, медпункт, актовый зал, пищеблок, спортивную зону и помещения для внеучебной работы.

На территории учебного блока оборудовали площадку для торжественных мероприятий, зону отдыха и отдельную площадку для детей младшего возраста.

- Станица густонаселенная, здесь дополнительные школьные места очень востребованы, - отметила вице-губернатор Анна Минькова. - Отдельное здание начальной школы позволит разгрузить классы. Сейчас из 924 обучающихся 400 - младшеклассники.