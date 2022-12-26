В Краснодаре обновили фасад художественного музея имени Коваленко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре обновили фасад Художественного музея имени Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом инженера Б. Б. Шарданова» находится на улице Красной, 13. Разрешение на ремонт ранее выдало управление госохраны объектов культурного наследия администрации края.

- Проведенные работы обеспечат сохранность здания, неизменность исторического облика, а также создадут условия для дальнейшей эксплуатации, - отметил замглавы региона Роман Лузинов.

Здание построили в 1905 году по проекту князя Батырбека Шарданова - общественного деятеля, инженера железнодорожных путей. Объект считается образцом эклектики, который объединил разнообразие стилей в фасадах и интерьерах. Владелец – черкес по происхождению - добавил национальные мотивы, которые внесли восточный акцент в декор.

В 1907 году второй этаж был сдан в аренду для коллекции картин Федора Коваленко. Позже галерея полностью заняла здание – в 1924 году ее переформировали в художественный музей.