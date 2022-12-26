В Отрадненском районе построили новую котельную. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Отрадненском районе Кубани запустили новую котельную. Она появилась в поселке Пенькозавод.

- Котельная отопила учреждение здравоохранения. Ее возвели взамен старой угольной котельной, которую построили в 60-е годы. Новый автоматизированный объект не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, - сообщил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Уточняется, что новый объект оснащен современным оборудованием. В том числе в нем установили узлы учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов. Это позволит значительно снизить расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием.

Кроме того, в рамках модернизации полностью заменили изношенные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работы провели протяженностью более двух километров.