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НовостиКарта Кубани26 декабря 2022 15:58

В Новороссийске спасатели помогли снять застрявший на шее девочки горшок

Мама ребенка не смогла сделать это самостоятельно
Мария ЧАЛАЯ
Спасатели сняли горшок с шеи девочки. Фото: t.me/alekseioderov

Спасатели сняли горшок с шеи девочки. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли снять застрявший на шее девочки горшок. Мама ребенка не смогла сделать это самостоятельно и попросила помочь сотрудников МЧС.

- Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук сняли с шеи ребенка данное изделие! Берегите детей, - написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что ни мама, ни сотрудники МЧС не смогли понять, как горшок оказался на шее девочки.