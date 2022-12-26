Спасатели сняли горшок с шеи девочки. Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели помогли снять застрявший на шее девочки горшок. Мама ребенка не смогла сделать это самостоятельно и попросила помочь сотрудников МЧС.

- Спасатели выехали на место и при помощи своих добрых рук сняли с шеи ребенка данное изделие! Берегите детей, - написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что ни мама, ни сотрудники МЧС не смогли понять, как горшок оказался на шее девочки.