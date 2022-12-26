Краснодарский край направил технику в зону СВО на 100 млн рублей

Кубань направила крупную партию военного имущества в зону СВО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край направил технику в зону СВО на 100 миллионов рублей. Имущество для мобилизованных закупили за счет средств краевого бюджета. Все необходимое приобрели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

- На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости. Также зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. На постоянной основе будет продолжаться работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим, - сообщил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что для воинских частей передали 5000 зимних, межсезонных и демисезонных костюмов «Горка». Столько же пар зимних ботинок и шапок. Также передали 47 современных квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций. Кроме того, 20 автомобилей УАЗ «Пикап», «Буханка» и комплекты внедорожных покрышек.