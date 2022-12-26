Фото: Яндекс.Карты

В Краснодаре образовались 10-бальные пробки. Огромные заторы зафиксировали вечером 26 декабря.

- На улице Северной от Красной до Урицкого в сторону центра образовались самые длинные пробки. Также стоит улица Красная. Там заторы растянулись от Мира до Одесской, - стало известно по данным сервиса «Яндекс Карты».

Затруднено движение почти на всех центральных улицах города. Стоит Чапаева, Карасунская, Буденного, Красноармейская, Янковского, Кузнечная, Головатого, Пашковская, Промышленная.

Невозможно проехать по улице Гаврилова от Красных Партизан в сторону автовокзала «Краснодар 2». Затор растянулся и по улице Колхозной. Машины встали от улицы Серова до Ростовского шоссе.

Кроме того, большая пробка выстроилась на улице Новороссийской — от Лизы Чайкиной до Северного моста.

Сложно выехать и въехать в город по улицам: Ростовское шоссе, Захарова, Индустриальная, Тургенева и Уральская.