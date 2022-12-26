Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани26 декабря 2022 20:00

В Новороссийске построят колесо обозрения высотой с 19-этажный дом

Аттракцион появится на Мысе Любви
Мария ЧАЛАЯ
Фото: «Наша газета. Новороссийск»

Фото: «Наша газета. Новороссийск»

В Новороссийске построят колесо обозрения высотой с 19-этажный дом. Его установят на Мысе Любви. За это проголосовало более половины жителей города. Об этом рассказали в «Нашей газете. Новороссийск».

- Аттракцион спроектировали с учетом запредельных ветровых нагрузок. Он имеет максимальный класс ветроустойчивости. Для проекта колеса уже заказана госэкспертиза, - сообщили в администрации Новороссийска.

Уточняется, что аттракцион планируют построить до конца 2023 года. Его высота составит 57 метров.