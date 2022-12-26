Фото: «Наша газета. Новороссийск»

В Новороссийске построят колесо обозрения высотой с 19-этажный дом. Его установят на Мысе Любви. За это проголосовало более половины жителей города. Об этом рассказали в «Нашей газете. Новороссийск».

- Аттракцион спроектировали с учетом запредельных ветровых нагрузок. Он имеет максимальный класс ветроустойчивости. Для проекта колеса уже заказана госэкспертиза, - сообщили в администрации Новороссийска.

Уточняется, что аттракцион планируют построить до конца 2023 года. Его высота составит 57 метров.