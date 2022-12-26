Мурат Кумпилов принял участие во Всероссийской акции. Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Событие произошло в ходе рабочей поездки главы республики в Москву. Мероприятие реализуют с 2018 года.

- О своих заветных мечтах ребята написали в открытках. Их прикрепили на елку, установленную в Кремле. Среди писем оказались и пожелания детей из Адыгеи. Их обязательно исполнят уже завтра, - сообщил Мурат Кумпилов.

Уточняется, что проект проходит на всей территории России. Адыгея каждый год становится участником акции. В этот раз к ней присоединились и новые регионы страны.