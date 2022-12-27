Убила подругу и сожгла ее тело в квартире. Жительнице Кубани вынесли приговор по трем статьям

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32-летнюю жительницу Краснодарского края признали виновной по трем статьям: убийство, уничтожение имущества и кража.

- Женщина в июле 2021 года приехала в гости к знакомой в поселок Гончарка Гиагинского района Адыгеи. При распитии алкоголя подруги поссорились. Гостья взяла нож и нанесла кухонным ножом множественные удары по голове, шее и спине хозяйке дома, от которых потерпевшая скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СУ России по Адыгее.

В пресс-службе республиканской прокуратуры добавили, что после убийства женщина попыталась скрыть следы преступления. Она положила на тело погибшей газеты и подожгла их, а после забрала 3 тысячи рублей и скрылась.

Приговором суда женщине по совокупности преступлений назначено 9 лет исправительной колонии общего режима.