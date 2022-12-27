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НовостиОбщество27 декабря 2022 5:18

Глава Краснодарского края поздравил спасателей с профессиональным праздником

Пожелания губернатор опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

27 декабря в России отмечается День спасателя. Губернатор Краснодарского края поздравил личный состав, ветеранов службы спасения, МЧС и «Кубань-Спас» с профессиональным праздником. Пожелания глава региона опубликовал в соцсетях.

- Наши спасатели выезжают в любое время дня и ночи, в самых разных погодных условиях: они готовы прийти на помощь при пожарах, авариях, ЧС, рискуя жизнями. В этом году на счету спасателей Кубани более двух тысяч спасенных жизней, - написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что поблагодарил спасателей за самоотдачу, готовность рисковать собой и надежность.

- Пусть верность профессиональному долгу, слаженность, решительность и в дальнейшем помогают эффективно выполнять поставленные задачи, служить на благо миллионов жителей и гостей региона, - добавил Кондратьев.