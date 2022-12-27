На проекты в Сочи инвестировали более 20 млрд рублей

Администрация курорта планирует привлечь более 406 миллиардов рублей в новые проекты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи на проекты инвесторы вложили более 20 миллиардов рублей с начала 2022 года. На данный момент на сопровождении находится 43 проекта. К слову, это на 12 больше по сравнению с прошлым годом.

Администрация курорта планирует привлечь более 406 миллиардов рублей в новые проекты. Это позволит создать не менее 20 тысяч рабочих мест. В основном инвестпроекты направлены на улучшение санаторно-курортной отрасли. В 2022 году таких проектов было 25.

- В городе сформирована рабочая группа по улучшению инвестиционного климата. Особое внимание уделяем восстановлению на главном курорте страны знаковых исторических санаториев, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.