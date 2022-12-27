В Краснодаре в отношении водителя, сбившего бабушку с детьми, возбудили уголовное дело

Расследование продолжается

В отношении 31-летнего виновника ДТП на улице Просторной следователем возбуждено уголовное дело. Мужчина на BMW снес на пешеходном переходе бабушку с тремя детьми.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Водителю грозит до 2 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службе УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что результате ДТП пострадали трое детей: 3-летняя девочка и мальчики 6 и 9 лет.