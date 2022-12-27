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НовостиОбщество27 декабря 2022 5:38

Сочи стал самым популярным горнолыжным курортом России

На курорте современная и развитая инфраструктура
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи занял первое место в рейтинге.

Сочи занял первое место в рейтинге.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали самые красивые и популярные горнолыжные курорты России. Сочи занял первое место в рейтинге.

На курорте находятся самые популярные горнолыжные курорты - «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром». Сочи вошел в список благодаря современной и развитой инфраструктурой. На курортах открылось большое количество трасс для спортсменов с любым уровнем подготовки.

- На территории курортов много баров и кафе, тут можно покататься на собачьих или оленьих упряжках, прогуляться по одному из самых длинных подвесных мостов или прыгнуть в пропасть в «Скайпарке», посетить спа-центр или попариться в бане на высоте 2256 метров, — сообщили исследователи сервиса для планирования путешествий.