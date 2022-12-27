Цикл новогодних елок проходит в школах Адыгеи

На новогодние елки также были приглашены дети мобилизованных. Фото: администрация региона

В Адыгеи проходят ряд новогодних мероприятий. В школах региона организуют елки. К слову, мероприятия проходят для школьников в возрасте от семи до 13 лет из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

На новогодние елки также были приглашены дети мобилизованных. На мероприятия приходят около 3,3 тысяч ребят.

- В Госфилармонии РА ребят ждут фотозоны и аниматоры, театральное представление и развлекательная программа и, конечно, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, – написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, администрация региона подготовила сладкие подарки для всех учащихся 1-4 классов.