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Жители Краснодара с нетерпением ждут, когда в парке Галицкого откроется самый крупнейший в мире за пределами Японии японский сад. Ранее сообщалось, что работы закончатся осенью. Но в связи с санкциями завершить стройку в срок не удалось.

Японский сад в парке «Краснодар» могут не открыть до Нового года. Строительство на территории продолжаются, и все предполагаемые даты этого события уже прошли. По некоторым данным, локацию откроют ближе к весне 2023 года.

Краснодарский фотограф Евгений Таранжин подсмотрел несколько интересных объектов в новой очереди: там установили светящиеся камни. Кроме этого, сад уже засажен тысячами растений, здесь установлены различные арт-объекты, беседки и облагорожены озера.