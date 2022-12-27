Мэр Сочи поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сотрудники МЧС смогли сохранить жизни 372 сочинцам и туристам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 27 декабря отмечают День спасателя. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.

- Поздравляю всех людей высокой ответственности, верных в любой ситуации профессиональному и гражданского долгу с праздником, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, только в 2022 году спасатели выезжали более тысячи раз. Сотрудники МЧС смогли сохранить жизни 372 сочинцам и туристам.

На курорте отработали систему действия при ЧС. А также было налажено взаимодействие с базирующимися в городе подразделениями МЧС России.