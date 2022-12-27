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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:17

Новогодний праздник для детей-сирот провели в Сочи

Всем детям вручили подарки
Ангелина НАЗАРЧУК
Детям раздавали сладкую вату и прокатили их на карусели. Фото: https://t.me/anna_nevzorova_sochi

Детям раздавали сладкую вату и прокатили их на карусели. Фото: https://t.me/anna_nevzorova_sochi

В Сочи состоялся благотворительный новогодний праздник "Новогодняя сказка в порту "Семья". Мероприятие проводили для детей, которые остались без родителей. Праздники организовали на территории пляжа “Маяк”.

Для детей выступали творческие коллективы курорта. А ведущие проводили множество интересных конкурсов. На новогоднюю елку заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Также для малышей бесплатно работали мастера по аквагриму. Детям раздавали сладкую вату и прокатили их на карусели.

- В завершении праздника все детки получили классные подарки и разошлись по домам довольные, в отличном настроении и с яркими воспоминаниями о сбывшемся новогоднем чуде! - написала в своем Telegram-канале депутат ЗСК Краснодарского края Анна Невзорова.