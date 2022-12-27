В Успенском районе благоустроили бульвар по улице Красной

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аллею в селе Успенском по улице Красной привели в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство планируется провести в два этапа.

- В рамках первого этапа на общественной территории построили две детские игровые площадки с современным оборудованием, воркаут-площадку, установили малые архитектурные формы, а также топиарные фигуры из искусственной травы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, на аллее проложили новые дорожки, установили скамейки и фонари. Работы по второму этапу продолжатся в 2023 году.