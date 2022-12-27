От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

В Краснодаре грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе. Авария произошла утром 27 декабря на улице Московской.

Предварительно, 64-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 38-летний водитель Hyundai, не успев притормозить, сбил пешехода. В результате пенсионерка от полученных травм скончалась.

В настоящее время по факту ДТП организована доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре иномарка сбила бабушку с тремя детьми на пешеходном переходе. На водителя завели уголовное дело.