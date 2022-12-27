Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 8:17

В Краснодаре грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП Фото из архива КП

В Краснодаре грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе. Авария произошла утром 27 декабря на улице Московской.

Предварительно, 64-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 38-летний водитель Hyundai, не успев притормозить, сбил пешехода. В результате пенсионерка от полученных травм скончалась.

В настоящее время по факту ДТП организована доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре иномарка сбила бабушку с тремя детьми на пешеходном переходе. На водителя завели уголовное дело.