Дед Мороз и Снегурочка в Геленджике поздравили детей с Новым годом

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Волшебный новогодний праздник» состоялся в Дивноморском округе, его организовала руководитель ТОС №12 Светлана Канина. Об этом сообщила пресс-служба Геленджика.

Новогодний праздник прошел на спортивной площадке по улице Горной. Детей и взрослых пришел поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Всего самого доброго местным жителям также пожелал глава округа Владимир Сосов.

- После напутствия руководителя, инициативу в свои руки взяли самые главные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Они провели с детьми зажигательные игры, спели любимые всеми праздничные песни, раздали детворе подарки, а всех взрослых зажгли хорошим настроением. Сказочные персонажи раздавали всем желающим сладкие угощения, - отметили в пресс-службе города-курорта.