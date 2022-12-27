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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:29

Дед Мороз и Снегурочка в Геленджике поздравили детей с Новым годом

Праздник двора прошел в селе Дивноморское
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Волшебный новогодний праздник» состоялся в Дивноморском округе, его организовала руководитель ТОС №12 Светлана Канина. Об этом сообщила пресс-служба Геленджика.

Новогодний праздник прошел на спортивной площадке по улице Горной. Детей и взрослых пришел поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Всего самого доброго местным жителям также пожелал глава округа Владимир Сосов.

- После напутствия руководителя, инициативу в свои руки взяли самые главные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Они провели с детьми зажигательные игры, спели любимые всеми праздничные песни, раздали детворе подарки, а всех взрослых зажгли хорошим настроением. Сказочные персонажи раздавали всем желающим сладкие угощения, - отметили в пресс-службе города-курорта.