Бюджет на три года утвердили в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Городской думе Геленджика состоялось последнее заседание в этом году. Мэр города-курорта Алексей Богодистов в своих социальных сетях сообщил, что депутаты рассмотрели несколько важных вопросов.

Глава Геленджика отметил, что в городском бюджете заложили финансирование ряда важных проектов. В частности, планируется строительство коллектора для отведения воды с улиц после сильных дождей, школы на 1550 мест, а также детского сада на 120 мест в Кабардинке, рекультивация мусорного полигона и реконструкция очистных сооружений «Кабардинка».

Планируется, что средства, направленные на эти цели, будут возвращены в городскую казну из краевого и федерального бюджетов, отметил Алексей Богодистов.

- По-прежнему приоритет бюджетного финансирования отдаем социальному блоку. Уделим внимание как учреждениям образования, культуры, спорта, так и сотрудникам отрасли. Депутаты единогласно одобрили нашу инициативу по расширению категорий получателей компенсации за наем жилья. Теперь это не только педагоги, работники культуры и тренеры спортшкол, но и инструкторы по спорту. Они также смогут получать 15 тысяч рублей ежемесячно, - сообщил Алексей Богодистов.

На сессии Городской думы также рассмотрели проводимую на курорте патриотическую работу. Депутаты планируют провести собственные проекты - «Дружба народов Геленджика» и «Юные патриоты».