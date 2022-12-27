Водитель съехал с дороги и врезался в забор Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани погиб 82-летний водитель ВАЗ без прав. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе «ст. Платнировская – ст. Сергиевская – ст. Дядьковская» в Кореновском районе. Предварительно, 82-летний мужчина за рулем ВАЗ 21074 на перекрестке прямо съехал с дороги, после въехал в забор дома.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что погибший водитель был лишен прав.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре грузовик насмерть сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе. По факту ДТП проводится проверка.