Объем средств на ликвидацию ЧС в Сочи вырос в 2,5 раза

На ликвидацию последствий было выделено около 305 миллионов рублей. Фото: администрация Сочи

В Сочи 21 раз вводился режим ЧС с начала 2022 года. На ликвидацию последствий было выделено около 305 миллионов рублей. Это в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

- При поддержке главы Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева и регионального Минприроды расчищено 12 рек, общая протяженность участков более 17 километров, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты до сих пор продолжают расчистку русел рек Псезуапсе, Аше, Сочи, Кудепста, Мзымта. На участках работают 10 подрядных организаций.