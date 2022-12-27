В регионе создадут не менее 15 тысяч новых гостиничных номеров Фото: Максим ПЕСКОВ

Более 350 млрд рублей инвестиций привлечет курорт «Новая Анапа» в Краснодарский край. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Так, проект позволит создать на Кубани не менее 14 тысяч новых рабочих мест, 15 тысяч гостиничных номеров и увеличить песчаные пляжи на 17 километров.

- Дефицит гостиниц, пляжных территорий тормозит развитие индустрии. На сегодняшний день потенциал Краснодарского края реализован не полностью, - отметил Дмитрий Чернышенко. - На курорте будут построены набережные, рестораны, аквапарк, сервисная инфраструктура. Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тысяч новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций.

Отмечается, что статус территории как особой экономической зоны ускорит развитие туристической инфраструктуры и позволит дать преференции бизнесу.

На заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в России Чернышенко поручил подготовить план-график реализации проекта с учетом предложений заинтересованных ведомств. Уточняется, что согласованные решения примут до 1 февраля.

Напомним, курорт «Новая Анапа» позволит привлечь в Краснодарский край более 3 миллионов туристов. Комплексный всесезонный курорт мирового уровня разместят в станице Благовещенской.