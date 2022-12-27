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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:01

В горах Сочи возможен сход лавин до конца 27 декабря

Лавиноопасность сохраняется на высоте выше 1500 метров над уровнем моря
Ангелина НАЗАРЧУК
Лавина может сойти на высоте выше 1500 метров над уровнем моря.

Лавина может сойти на высоте выше 1500 метров над уровнем моря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи возможен сход лавин. По прогнозам метеорологов, лавиноопасность сохранятся до конца 27 декабря. Лавина может сойти на высоте выше 1500 метров над уровнем моря.

- Настоятельно просим местных жителей и туристов воздерживаться от выходов в горы в указанный период, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 и 112. Если вы все же стали лавину, то вести себя в нем нужно, как в бурной реке: попытайтесь двигаться в сторону «берега», но не под прямым углом, а под острым, по ходу движения. Также необходимо правильно сгруппироваться, чтобы дышать. Закройте руками голову.