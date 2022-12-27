В горах Сочи возможен сход лавин до конца 27 декабря

Лавина может сойти на высоте выше 1500 метров над уровнем моря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи возможен сход лавин. По прогнозам метеорологов, лавиноопасность сохранятся до конца 27 декабря. Лавина может сойти на высоте выше 1500 метров над уровнем моря.

- Настоятельно просим местных жителей и туристов воздерживаться от выходов в горы в указанный период, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 и 112. Если вы все же стали лавину, то вести себя в нем нужно, как в бурной реке: попытайтесь двигаться в сторону «берега», но не под прямым углом, а под острым, по ходу движения. Также необходимо правильно сгруппироваться, чтобы дышать. Закройте руками голову.