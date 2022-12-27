Завершить строительство планируют к маю 2023 года Фото из архива КП

Подземный переход в районе ККБ №2 Краснодара начнут строить 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на месте ведутся подготовительные работы. Специалисты, в частности, ограждают площадку для техники и строительного городка. С 3 января на участке начнут копать котлован, забивать шпунтовочные ограждения и реорганизовывать движение.

Планируется, что протяженность подземного перехода шириной в 4 метра составит 35,7 метров. Его оборудуют лифтами и пандусами. А вблизи перехода отремонтируют тротуары, обновят остановки и построят парковку на месте снесенного рынка «Михаил».

Отмечается, что во время строительства перехода по улице Красных партизан будут открыты четыре из шести дорожных полос – по две в обоих направлениях.

- Также будет перенесен пешеходный переход для горожан. Жителей просим отнестись к неудобствам с пониманием, - сообщила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Завершить строительство планируют к маю 2023 года.