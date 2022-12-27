Новостройки в Сочи подорожали на 30% с начала года

В сегменте вторичного жилья средний квадратный метр в декабре 2022 года оценивается в 288,7 тысячи руб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостройки в Сочи подорожали на 30% с начала 2022 года. Стоимость квадратного метра в декабре достигла отметки в 340,4 тысячи рублей. За год цена выросла на 74,4 тысяч рублей.

- В сегменте вторичного жилья средний квадратный метр в декабре 2022 года оценивается в 288,7 тысячи руб. За год этот параметр вырос на 21,15%, - сообщили эксперты по недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, цены также выросли в сегменте частных домов. С декабря 2021 года стоимость домов увеличилась на 21,12% (7,58 миллионов рублей).