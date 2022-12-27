С выздоровлением в регионе выписали 49 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели пятеро детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 7 положительных результатов, в Сочи - 6, в Анапе - 4. По 2 два новых случая зарегистрировано в Геленджике, Гулькевичском, Каневском, Кавказском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском районах.

По одному новому пациенту прибавилось в Ейском, Лабинском, Северском, Павловском муниципалитетах.

С выздоровлением в регионе за сутки выписали 49 пациентов.

- Продолжает стационарное лечение 71 человек с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с COVID-19 - 315 человек, - сообщили в краевом минздраве.